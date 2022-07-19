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Факты / Украина / Общество

Экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ, взяли под стражу

Юля Захарченко, редактор ленты
Олег Кулініч, ДБР
Фото: ГБР

Бывшему начальнику Службы безопасности Украины в АР Крым Олегу Кулиничу, задержанному по подозрению в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Кулиничу сообщили о подозрении по трем статьям действующего Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);
  • ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (Пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Следователи узнали о фактах сотрудничества Кулинича с российскими спецслужбами, которым он передавал разведывательную информацию против Украины. В частности, зафиксировали передачу информации, составляющую государственную тайну.

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Фигурант был членом преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства.

Сотрудники ДБР задержали предателя. Продолжаются следственные действия, в частности, для задержания и сообщения о подозрении другим участникам группировки.

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Источник: ГБР
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