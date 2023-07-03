Справу ексначальника управління СБУ в Криму Кулініча передали до суду

Співробітники ДБР ще у квітні завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради колишнього начальника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Оскільки обвинувачений свідомо затягував ознайомлення з матеріалами справи, слідчі вимушено звернулися до суду щодо обмеження відповідних термінів, і наразі усі матеріали справи вже передані на розгляд суддів.

Ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ, затримали 16 липня 2022 року та оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Майже рік він перебуває під арештом.

Під час розслідування стали відомі нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ, тому йому оголосили підозру ще за кількома статтями:

у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407);

у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410);

у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263) та інші.

За даними слідства, Олег Кулініч працював на ФСБ РФ і мав оперативний псевдонім Котигорошко.

Він був так званою довіреною особою ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівкович, який з 2014 року переховується у Москві разом з колишнім главою Адміністрації президента Андрієм Клюєвим і створив там “політичний офіс” для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців.

Кулініч виконував вказівки Сівковича щодо впровадження “своїх людей” до державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання українців до держзради.

Знав Кулініч і про плани нападу Росії на Україну, але умисно приховав цю інформацію. У перші години вторгнення блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживав заходів задля захисту державного суверенітету, дав вказівку особовому складу залишити місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали причетності до СБУ.

Окрім цього, Кулініч залишив місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де він мешкав, було знайдено схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Джерело : ДБР

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