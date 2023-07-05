РФ обстреляла Харьковскую область: есть раненые, повреждены школа и жилые дома

Российские войска обстреляли город Волчанск и пгт Белый Колодец Чугуевского района, села Новоукраинка и Уды Богодуховского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, села Куриловка и Моначиновка Купянского района.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По уточненным данным, в Волчанске в результате удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из-за атаки россиян повреждена местная школа.

Войска РФ нанесли ракетный удар по пгт Белый Колодец, где ранены двое гражданских мужчин. Там повреждена территория предприятия. По предварительным данным, были применены ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В селе Новоукраинка Харьковской области враг нанес удар БпЛА, который попал на территорию частного домовладения. Поврежден жилой дом.

В результате вражеского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района получила ранения женщина, которую госпитализировали в больницу.

За прошедшие сутки не прекращались вражеские обстрелы Купянского района Харьковской области. Из-за обстрела села Куриловка получила ранения мирная жительница. Предварительно, российские войска атаковали населенный пункт из артиллерии.

В селе Моначиновка повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также российские военные совершили обстрел села Уды Богодуховского района. По предварительным данным, удары были из минометов. Повреждены жилые дома и автомобиль.

Источник : Офис генпрокурора

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