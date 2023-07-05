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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ обстріляла Харківську область: є поранені, пошкоджено школу й житлові будинки

РФ обстріляла Харківську область: є поранені, пошкоджено школу й житлові будинки
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська обстріляли місто Вовчанськ і смт Білий Колодязь Чугуївського району, села Новоукраїнка та Уди Богодухівського району, смт Козача Лопань Харківського району, села Курилівка та Моначинівка Куп’янського району.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За уточненими даними, у Вовчанську внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Через атаку росіян пошкоджено місцеву школу.

Війська РФ завдали ракетного удару по смт Білий Колодязь, де поранено двох цивільних чоловіків. Там пошкоджено територію підприємства. За попередніми даними, були застосовані ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

РФ обстріляла Харківську область: є поранені, пошкоджено школу й житлові будинки

Фото: Офіс генерального прокурора

У селі Новоукраїнка Харківської області ворог завдав удару БпЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань Харківського району дістала поранення жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Протягом минулої доби не припинялися ворожі обстріли Куп’янського району Харківської області. Через обстрілу села Курилівка дістала поранення мирна жителька. Попередньо, російські війська атакували населений пункт з артилерії.

У селі Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Також російські військові здійснили обстріл села Уди Богодухівського району. За попередніми даними, удари були з мінометів. Пошкоджено житлові будинки й автомобіль.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Харківська область
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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