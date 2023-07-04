Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев

Украина решила усилить северные государственные границы из-за последних событий вокруг Запорожской атомной электростанции как личным составом, так и боевой техникой.

Об этом заявил командующий Силами обороны Украины Сергей Наев. По его словам, работа на северном направлении не прекращается с тех пор, как отсюда выгнали российские войска, и продолжается круглосуточно.

— Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, — подчеркивает командующий.

Наев уверяет, что украинская разведка работает достаточно эффективно. Благодаря работе украинских защитников удалось хорошо изучить врага и иметь четкую информацию о намерениях российской армии.

По словам командующего, украинские воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на территорию Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.