Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Украина решила усилить северные государственные границы из-за последних событий вокруг Запорожской атомной электростанции как личным составом, так и боевой техникой.
Об этом заявил командующий Силами обороны Украины Сергей Наев. По его словам, работа на северном направлении не прекращается с тех пор, как отсюда выгнали российские войска, и продолжается круглосуточно.
— Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, — подчеркивает командующий.
Наев уверяет, что украинская разведка работает достаточно эффективно. Благодаря работе украинских защитников удалось хорошо изучить врага и иметь четкую информацию о намерениях российской армии.
По словам командующего, украинские воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на территорию Украины.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови через Россию страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк