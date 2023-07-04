Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев

Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Фото: Генштаб ВСУ

Украина решила усилить северные государственные границы из-за последних событий вокруг Запорожской атомной электростанции как личным составом, так и боевой техникой.

Об этом заявил командующий Силами обороны Украины Сергей Наев. По его словам, работа на северном направлении не прекращается с тех пор, как отсюда выгнали российские войска, и продолжается круглосуточно.

— Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, — подчеркивает командующий.

Наев уверяет, что украинская разведка работает достаточно эффективно. Благодаря работе украинских защитников удалось хорошо изучить врага и иметь четкую информацию о намерениях российской армии.

По словам командующего, украинские воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на территорию Украины.

Читайте также
Оккупанты превратили химический завод Титан в Крыму в военную часть — партизаны
кримський завод титан

Война в Украине, ЗАЕС, ВСУ, Сергей Наев, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар РФ по Харьковской области. Количество пострадавших возросло до 35, среди них 10 детей
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Оккупанты превратили химический завод Титан в Крыму в военную часть — партизаны
кримський завод титан
ЗАЭС потеряла связь с главной линией электропередачи, сейчас работает только одна резервная — МАГАТЭ
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ будет расценивать отказ как слабость — Науседа
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Украинская полиция умеет спасать от зла и возвращать справедливость – Зеленский
Володимир Зеленський
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови через Россию страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал в Запорожье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Украина усиливает северные границы из-за событий вокруг ЗАЭС — Наев
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь