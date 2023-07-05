В пригороде Харькова ночью было слышно два взрыва: что известно

Ночью 5 июля в пригороде Харькова было слышно два взрыва.

О громких звуках местные жители сообщали около двух ночи.

За полчаса до этого в полиции Харьковской области предупреждали людей, что враг снова обстреливает территорию области.

Правоохранители просили жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.

В областной военной администрации информации о ночных взрывах пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Полиция Харьковской области

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