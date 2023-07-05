В пригороде Харькова ночью было слышно два взрыва: что известно
Ночью 5 июля в пригороде Харькова было слышно два взрыва.
О громких звуках местные жители сообщали около двух ночи.
За полчаса до этого в полиции Харьковской области предупреждали людей, что враг снова обстреливает территорию области.
Правоохранители просили жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.
В областной военной администрации информации о ночных взрывах пока не предоставляли.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Полиция Харьковской области
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