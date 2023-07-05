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Илья Нежигай, редактор ленты

Возможные провокации РФ на ЗАЭС и взрывы в России: 497-й день войны

Возможные провокации РФ на ЗАЭС и взрывы в России: 497-й день войны
5 июля, 0:44

В шести областях включили сирены: военные говорят об угрозе атаке дронов и ракет

В Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность в областях, где объявлена тревога. Также в этих областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

5 июля, 0:30

В Сумской области угроза атаки дронов, в Донецкой области — удара баллистикой

В Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, когда же в Донецкой области — угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в ночь на 5 июля.

Война в Украине
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