Возможные провокации РФ на ЗАЭС и взрывы в России: 497-й день войны
В шести областях включили сирены: военные говорят об угрозе атаке дронов и ракет
В Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность в областях, где объявлена тревога. Также в этих областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Сумской области угроза атаки дронов, в Донецкой области — удара баллистикой
В Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, когда же в Донецкой области — угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в ночь на 5 июля.
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