Возможные провокации РФ на ЗАЭС и взрывы в России: 497-й день войны

5 июля, 0:44

В шести областях включили сирены: военные говорят об угрозе атаке дронов и ракет

В Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность в областях, где объявлена тревога. Также в этих областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.