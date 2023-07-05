У передмісті Харкова вночі було чути два вибухи: що відомо
Уночі 5 липня в передмісті Харкова було чути два вибухи.
Про гучні звуки місцеві жителі повідомляли близько другої ночі.
За пів години до цього в поліції Харківської області попереджали людей, що ворог знову обстрілює територію області.
Правоохоронці просили жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях, а про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляти на спецлінію 102.
В обласній військовій адміністрації інформації про нічні вибухи поки не надавали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Поліція Харківської області
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