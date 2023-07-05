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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У передмісті Харкова вночі було чути два вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 5 липня в передмісті Харкова було чути два вибухи.

Про гучні звуки місцеві жителі повідомляли близько другої ночі.

За пів години до цього в поліції Харківської області попереджали людей, що ворог знову обстрілює територію області.

Правоохоронці просили жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях, а про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляти на спецлінію 102.

В обласній військовій адміністрації інформації про нічні вибухи поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Поліція Харківської області

Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, РФ, Харків, Харківська область
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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