У передмісті Харкова вночі було чути два вибухи: що відомо

Уночі 5 липня в передмісті Харкова було чути два вибухи.

Про гучні звуки місцеві жителі повідомляли близько другої ночі.

За пів години до цього в поліції Харківської області попереджали людей, що ворог знову обстрілює територію області.

Правоохоронці просили жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях, а про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляти на спецлінію 102.

В обласній військовій адміністрації інформації про нічні вибухи поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Поліція Харківської області

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