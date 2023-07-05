В Шевченковском суде Киева произошел взрыв и были слышны выстрелы — СМИ
В Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв и были слышны выстрелы. На место приехали сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.
По данным Национальной полиции Украины, правоохранители получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе.
В полиции отмечают, что там работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.
В КГГА сообщили, что военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда подсудимого, который при неустановленных обстоятельствах взорвал в помещении суда (предварительно, уборной) неизвестное взрывное устройство.
Как сообщили Судебно-юридической газете источники в суде, обвиняемый по делу взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое смог пронести в суд.
Сообщается, что после этого он взял в заложники бойца Национальной гвардии, якобы завладев его пистолетом. В то же время источник РБК-Украина отметил, что информация о заложнике, которую распространяют в сети, якобы является ложной.
Пока точно неизвестно, почему произошел взрыв и что происходит возле здания Шевченковского районного суда Киева.
Шевченковский районный суд Киева на карте
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