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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Шевченківському суді Києва стався вибух та було чутно постріли – ЗМІ

суд
Фото: Pixabay

У Шевченківському районному суді Києва стався вибух та було чутно постріли. На місце приїхали співробітники поліції та швидка медична допомога.

За даними Національної поліції України, правоохоронці отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.

У поліції наголошують, що там працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

У КМДА повідомили, що військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо, вбиральні) невідомий вибуховий пристрій.

Як повідомили Судово-юридичній газеті джерела в суді, обвинуваченій у справі вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який зміг пронести в суд.

Повідомляється, що після цього він взяв у заручники бійця Національної гвардії, нібито заволодівши його пістолетом. Водночас джерело РБК-Україна зазначило, що інформація про заручника, яку розповсюджують у мережі, нібито є хибною.

Наразі точно невідомо, чому стався вибух та що відбувається біля будівлі Шевченківського районного суду Києва.

Шевченківський районний суд Києва на карті

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