В оккупированной Ясиноватой – бавовна: что известно о попадании
Днем 5 июля во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области в небо вздымаются столбы черного дыма.
По предварительной информации, случился прилет в склад оккупантов в районе железнодорожного вокзала.
По данным Telegram-каналов, в городе горят вагоны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк