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Татьяна Забожко, редактор ленты

В оккупированной Ясиноватой – бавовна: что известно о попадании

В оккупированной Ясиноватой – бавовна: что известно о попадании
Фото: Depositphotos

Днем 5 июля во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области в небо вздымаются столбы черного дыма.

По предварительной информации, случился прилет в склад оккупантов в районе железнодорожного вокзала.

По данным Telegram-каналов, в городе горят вагоны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Донецкая область
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Татьяна Доцяк
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