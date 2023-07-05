В окупованій Ясинуватій – бавовна: що відомо про влучання
Удень 5 липня в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області в небо здіймаються стовпи чорного диму.
За попередньою інформацією, стався приліт у склад окупантів у районі залізничного вокзалу.
За даними Telegram-каналів, у місті горять вагони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк