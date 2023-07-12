Два человека с ожогами в больнице: что известно о попадании дронов под Черкассами
Ночью 12 июля во время атаки дронов было попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе.
Обновлено в 11:12. Вспыхнувший пожар уже ликвидировали.
Двух пострадавших, получивших ожоги, госпитализировали в больницу.
Специалисты обследуют территорию, где произошло попадание.
Отметим, что в половине четвертого утра люди в Черкассах услышали мощные взрывы.
Угроза применения врагом ударных беспилотников к тому времени в регионе уже длилась четвертый час.
Разрешили покинуть укрытия людям в 04:07.
Напомним, что ночью 12 июля украинским военным удалось уничтожить 11 из 15 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Табурец
Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС
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