Два человека с ожогами в больнице: что известно о попадании дронов под Черкассами

Ночью 12 июля во время атаки дронов было попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе.

Обновлено в 11:12. Вспыхнувший пожар уже ликвидировали.

Двух пострадавших, получивших ожоги, госпитализировали в больницу.

Специалисты обследуют территорию, где произошло попадание.

Отметим, что в половине четвертого утра люди в Черкассах услышали мощные взрывы.

Угроза применения врагом ударных беспилотников к тому времени в регионе уже длилась четвертый час.

Разрешили покинуть укрытия людям в 04:07.

Напомним, что ночью 12 июля украинским военным удалось уничтожить 11 из 15 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

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