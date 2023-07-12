Під час повітряної тривоги було гучно: у Черкасах вночі чули вибухи

Уночі 12 липня в Черкасах лунали потужні вибухи.

Гучні звуки чули люди о пів на четверту ранку.

У цей час у місті та області вже три години, як було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

В обласній військовій адміністрації о 04:07 лише повідомили про відбій повітряної тривоги.

Інших подробиць від ОВА поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.