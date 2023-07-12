Під час повітряної тривоги було гучно: у Черкасах вночі чули вибухи
Уночі 12 липня в Черкасах лунали потужні вибухи.
Гучні звуки чули люди о пів на четверту ранку.
У цей час у місті та області вже три години, як було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
В обласній військовій адміністрації о 04:07 лише повідомили про відбій повітряної тривоги.
Інших подробиць від ОВА поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк