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Валентина Чорна, редактор ленты

Угроза Shahed на севере и второй день саммита НАТО в Вильнюсе: 504-й день войны

504-й день війни
12 июля, 2:07

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО

12 июля, 1:27

Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА Shahed в Киеве

повітряна тривога

12 июля, 0:31

Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за “запуск и координацию этой очень важной инициативы”.

— Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам, — говорится в сообщении.

12 июля, 0:10

ВСУ могут заставить россиян выйти из Бахмута под огнем артиллерии

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос, возможен ли сценарий, при котором оккупанты сбегут из Бахмута.

— Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным, — сказал спикер в эфире телемарафона Єдині новини.

12 июля, 0:01

В Сумской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога

В Воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения БпЛА типа Shahed.

повітряна тривога

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Російська агресія, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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