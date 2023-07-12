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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей

Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей

В Запорожье 12 июля около 12:30 прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, среди них — 6 детей.

Об этом сообщили глава Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Сначала первый заместитель городского головы Александр Власюк сообщил, что на месте, где прогремел взрыв, были обнаружены обломки неизвестного военного объекта.

Впоследствии глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что в результате падения “неустановленного вражеского летательного объекта” в спальном районе Запорожья уже 18 травмированных, среди которых 6 детей.

— Известно о 9 женщинах и 3 мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, 6 детей получили травмы различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи 4 взрослых и 1 ребенок направлены на амбулаторное лечение, — сообщил он.

Начальник ОВА добавил, что сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а специалисты работают на месте. Он призвал местных жителей быть осмотрительными и не трогать обломки, которые еще могут быть опасными.

В свою очередь секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что кроме травмированных людей, повреждения получил жилой фонд города: в 6 многоквартирных домах выбиты окна. Работники Запорожремсервиса закрывают разбитые стекла, оказывается помощь с ремонтными материалами.

Также посреди места происшествия был установлен Пункт несокрушимости и палатка горсовета, в которой работают специалисты соцзащиты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Анатолій Куртєв, Юрій Малашко

Источник: Суспільне
Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Російська агресія
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