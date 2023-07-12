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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Щойно скасували повітряну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух

Вибух

Удень 12 липня люди в Запоріжжі почули вибух.

Гучний звук прогримів в обласному центрі за кілька хвилин після скасування повітряної тривоги.

За даними моніторингових каналів, на околиці міста було приземлено ворожий безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Вибух, Запоріжжя
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