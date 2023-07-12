Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Щойно скасували повітряну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
Удень 12 липня люди в Запоріжжі почули вибух.
Гучний звук прогримів в обласному центрі за кілька хвилин після скасування повітряної тривоги.
За даними моніторингових каналів, на околиці міста було приземлено ворожий безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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