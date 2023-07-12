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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева уничтожены – КГВА

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 12 июля российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed.

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг столицы.

– Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, – отмечает начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

В КГВА советуют следить за новыми сообщениями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КГВА

Война в Украине, Київ, Російська агресія, РФ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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