Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева уничтожены – КГВА
Ночью 12 июля российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed.
Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг столицы.
– Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, – отмечает начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
В КГВА советуют следить за новыми сообщениями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КГВА
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк