Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва знищено – КМВА
Уночі 12 липня російські війська знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed.
Протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі, які було виявлено в повітряному просторі навколо столиці.
– Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило, – зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
У КМВА радять слідкувати за новими повідомленнями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: КМВА
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк