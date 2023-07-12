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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва знищено – КМВА

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 12 липня російські війська знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed.

Протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі, які було виявлено в повітряному просторі навколо столиці.

– Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило, – зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

У КМВА радять слідкувати за новими повідомленнями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА

Війна в Україні, Київ, Російська агресія, РФ
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