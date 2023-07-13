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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ударили по селу из артиллерии: оккупанты убили пенсионерку на Херсонщине

Швидка допомога

Около 12:00 13 июля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Никольское Херсонской области.

Один из снарядов попал во двор 85-летней женщины.

Ранения, полученные пенсионеркой, оказались несовместимы с жизнью.

Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть пожилой женщины.

Отметим, что с утра армия РФ покрыла огнем Золотую Балку.

Российская артиллерия по меньшей мере десять раз била по населенному пункту в Новоалександровской общине.

Обстрелами повреждены хозяйственные постройки и административное здание.

Люди, к счастью, не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Джерело: Александр Прокудин 

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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