Ударили по селу из артиллерии: оккупанты убили пенсионерку на Херсонщине
Около 12:00 13 июля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Никольское Херсонской области.
Один из снарядов попал во двор 85-летней женщины.
Ранения, полученные пенсионеркой, оказались несовместимы с жизнью.
Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть пожилой женщины.
Отметим, что с утра армия РФ покрыла огнем Золотую Балку.
Российская артиллерия по меньшей мере десять раз била по населенному пункту в Новоалександровской общине.
Обстрелами повреждены хозяйственные постройки и административное здание.
Люди, к счастью, не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Джерело: Александр Прокудин
Фото: Минздрав
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк