Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны
На Киевщине угроза гибридной атаки ракет и дронов
В Киевской области существует угроза гибридной атаки со стороны РФ, враг атакует как ракетами, так и беспилотниками.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Ракетная опасность была связана военными с угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Кроме того, об атаке вражеских дронов объявил и начальник КМВА Сергей Попко.
— Внимание! Угроза применения врагом ударных БпЛА! Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.
Угроза атаки Калибрами на Днепропетровщине и Запорожье — Воздушные силы
Из-за угрозы ударов ракетами Калибр также ракетную опасность объявили в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Воздушных силах.
На Кировоградщине существует ракетная опасность
В Воздушных силах сообщают, что ракетная опасность для Кировоградской области существует также из-за пусков ракет типа Калибр.
На юге Украины существует угроза удара Калибрами — ВС ВСУ
В Херсонской и Николаевской областях существует ракетная опасность.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что существует вероятность пусков ракет типа Калибр.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк