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Илья Нежигай, редактор ленты

Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны

Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны
13 июля, 0:21

На Киевщине угроза гибридной атаки ракет и дронов

В Киевской области существует угроза гибридной атаки со стороны РФ, враг атакует как ракетами, так и беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Ракетная опасность была связана военными с угрозой применения врагом ударных БпЛА.

Кроме того, об атаке вражеских дронов объявил и начальник КМВА Сергей Попко.

— Внимание! Угроза применения врагом ударных БпЛА! Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.

13 июля, 0:12

Угроза атаки Калибрами на Днепропетровщине и Запорожье — Воздушные силы

Из-за угрозы ударов ракетами Калибр также ракетную опасность объявили в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Воздушных силах.

13 июля, 0:10

На Кировоградщине существует ракетная опасность

В Воздушных силах сообщают, что ракетная опасность для Кировоградской области существует также из-за пусков ракет типа Калибр.

13 июля, 0:08

На юге Украины существует угроза удара Калибрами — ВС ВСУ

В Херсонской и Николаевской областях существует ракетная опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что существует вероятность пусков ракет типа Калибр.

Война в Украине
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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