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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вгатили по селу з артилерії: окупанти вбили пенсіонерку на Херсонщині

Швидка допомога

Близько 12:00 13 липня російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Херсонської області.

Один зі снарядів влучив у подвір’я 85-річної жінки.

Поранення, які дістала пенсіонерка, виявилися несумісні з життям.

Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть літньої жінки.

Зауважимо, що зранку армія РФ вкрила вогнем Золоту Балку.

Російська артилерія щонайменше десять разів гатила по населеному пункту в Новоолександрівській громаді.

Обстрілами пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю.

Люди, на щастя, не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олександр Прокудін 

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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