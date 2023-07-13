Вгатили по селу з артилерії: окупанти вбили пенсіонерку на Херсонщині
Близько 12:00 13 липня російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Херсонської області.
Один зі снарядів влучив у подвір’я 85-річної жінки.
Поранення, які дістала пенсіонерка, виявилися несумісні з життям.
Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть літньої жінки.
Зауважимо, що зранку армія РФ вкрила вогнем Золоту Балку.
Російська артилерія щонайменше десять разів гатила по населеному пункту в Новоолександрівській громаді.
Обстрілами пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю.
Люди, на щастя, не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Прокудін
Фото: МОЗ
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк