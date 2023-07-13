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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены все 20 Шахедов и два Калибра – Воздушные силы о ночном обстреле

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Шахеды этой ночью летели из двух направлений – из района российского Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, восточное побережье Азовского моря) и Курска.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

Курськ

Калибры оккупанты запустили с Черного моря.

Атаковали россияне ночью и баллистической ракетой типа Искандер-М из района Джанкоя из пока оккупированного Крыма, однако, как отметил Юрий Игнат, против баллистики Украине пока не хватает средств.

– Да, у нас есть системы Patriot, но ожидаем других, – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

В настоящее время в Воздушных силах ВСУ уточняют информацию о последствиях пуска ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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