Уничтожены все 20 Шахедов и два Калибра – Воздушные силы о ночном обстреле
Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.
Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Шахеды этой ночью летели из двух направлений – из района российского Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, восточное побережье Азовского моря) и Курска.
Калибры оккупанты запустили с Черного моря.
Атаковали россияне ночью и баллистической ракетой типа Искандер-М из района Джанкоя из пока оккупированного Крыма, однако, как отметил Юрий Игнат, против баллистики Украине пока не хватает средств.
– Да, у нас есть системы Patriot, но ожидаем других, – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.
В настоящее время в Воздушных силах ВСУ уточняют информацию о последствиях пуска ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.
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