Воскресенье началось с “бавовны”? В Бердянске слышны взрывы

Утром 16 июля в пока оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются громкие взрывы.

Утреннюю “бавовну” в Запорожской области слышно даже в селе Урзуф, что в соседней Донецкой области.

– Урзуф на проводе. Сообщает о громких взрывах в Бердянске. Воскресенье началось с “бавовны”? – иронично о взрывах в Бердянске пишет в Telegram советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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