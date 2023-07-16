Воскресенье началось с “бавовны”? В Бердянске слышны взрывы
Утром 16 июля в пока оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются громкие взрывы.
Утреннюю “бавовну” в Запорожской области слышно даже в селе Урзуф, что в соседней Донецкой области.
– Урзуф на проводе. Сообщает о громких взрывах в Бердянске. Воскресенье началось с “бавовны”? – иронично о взрывах в Бердянске пишет в Telegram советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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