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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Сумах и Запорожье и вагнеровцы в Беларуси: 508-й день войны

Взрывы в Сумах и Запорожье и вагнеровцы в Беларуси: 508-й день войны
16 июля, 0:59

В Офисе президента прокомментировали заявления ФСБ о покушении на Собчак и Симоньян

Ликвидация российских государственных пропагандистов Маргариты Симоньян и Ксении Собчак ни на что не повлияет в рамках продолжающейся войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Единые новости.

На вопрос относительно попытки “покушения” на Симоньян и Собчак в РФ, Подоляк ответил, что они не нужны Украине.

— Они абсолютно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют, — сказал он.

Советник руководителя ОПУ добавил, что ни Маргарита Симоньян, ни Ксения Собчак не играют важной роли в войне, а также в вопросе потери Россией позиций в глобальном мире.

— Они лишены всякого смысла. Все, что они делают — это рассчитано на их достаточно странные аудитории. Для нас — это абсолютно отсутствующие персонажи, — сказал Подоляк.

По его словам, для Украины их ликвидация не будет иметь никаких последствий и не повлияет ни на какие из процессов.

16 июля, 0:24

В Полтавской и Сумской областях угроза ударных БпЛА

Кроме баллистической, в Полтавской и Сумской областях также существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.

16 июля, 0:20

В областях с тревогой существует баллистическая угроза — ВС ВСУ

В областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Сейчас тревога продолжается в Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Кировоградской областях.

16 июля, 0:18

Жовква объяснил важность визита президента Южной Кореи в Украину

Первый в истории визит президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Украину — это важный символ. Сейчас украинцы ведут освободительную борьбу за свой дом, поэтому это важно с точки зрения поддержки стран азиатского региона.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона Єдині новини.

— Он важен с точки зрения символизма. Во время борьбы Украины против российской агрессии нас поддерживают не только наши традиционные европейские, евроатлантические партнеры, но и топ-страны азиатского региона, — считает заместитель главы Офиса президента.

Жовква поделился, что во время визита президента Южной Кореи лидерам удалось обсудить ряд важных тем, которые непосредственно касаются помощи Украине и борьбы за независимость. Однако не все можно озвучить обществу, отметил он.

— Корея уже кое-что сделала и готова сделать еще больше. Будут не только САУ. Корея производит много очень хороших военных компонентов, необходимых нам на поле боя для успешного проведения контрнаступления, — намекнул чиновник.

Война в Украине
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Александра Ченкова
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