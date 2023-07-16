Взрывы в Сумах и Запорожье и вагнеровцы в Беларуси: 508-й день войны
В Офисе президента прокомментировали заявления ФСБ о покушении на Собчак и Симоньян
Ликвидация российских государственных пропагандистов Маргариты Симоньян и Ксении Собчак ни на что не повлияет в рамках продолжающейся войны.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Единые новости.
На вопрос относительно попытки “покушения” на Симоньян и Собчак в РФ, Подоляк ответил, что они не нужны Украине.
— Они абсолютно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют, — сказал он.
Советник руководителя ОПУ добавил, что ни Маргарита Симоньян, ни Ксения Собчак не играют важной роли в войне, а также в вопросе потери Россией позиций в глобальном мире.
— Они лишены всякого смысла. Все, что они делают — это рассчитано на их достаточно странные аудитории. Для нас — это абсолютно отсутствующие персонажи, — сказал Подоляк.
По его словам, для Украины их ликвидация не будет иметь никаких последствий и не повлияет ни на какие из процессов.
В Полтавской и Сумской областях угроза ударных БпЛА
Кроме баллистической, в Полтавской и Сумской областях также существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.
В областях с тревогой существует баллистическая угроза — ВС ВСУ
В областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Сейчас тревога продолжается в Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Кировоградской областях.
Жовква объяснил важность визита президента Южной Кореи в Украину
Первый в истории визит президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Украину — это важный символ. Сейчас украинцы ведут освободительную борьбу за свой дом, поэтому это важно с точки зрения поддержки стран азиатского региона.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона Єдині новини.
— Он важен с точки зрения символизма. Во время борьбы Украины против российской агрессии нас поддерживают не только наши традиционные европейские, евроатлантические партнеры, но и топ-страны азиатского региона, — считает заместитель главы Офиса президента.
Жовква поделился, что во время визита президента Южной Кореи лидерам удалось обсудить ряд важных тем, которые непосредственно касаются помощи Украине и борьбы за независимость. Однако не все можно озвучить обществу, отметил он.
— Корея уже кое-что сделала и готова сделать еще больше. Будут не только САУ. Корея производит много очень хороших военных компонентов, необходимых нам на поле боя для успешного проведения контрнаступления, — намекнул чиновник.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова