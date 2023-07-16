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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Бавовняна неділя почалась? У Бердянську чути вибухи

Вибух

Уранці 16 липня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області лунають гучні вибухи.

Ранкову “бавовну” в Запорізькій області чути аж у селі Урзуф сусідньої Донецької області.

Бердянськ, Урзуф

– Урзуф на дроті. Повідомляє про гучні вибухи в Бердянську. Бавовняна неділя почалась? – іронічно про вибухи в Бердянську пише в Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Бердянськ, Вибух, Донецька область, Запорізька область
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Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
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