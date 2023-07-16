Бавовняна неділя почалась? У Бердянську чути вибухи
Уранці 16 липня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області лунають гучні вибухи.
Ранкову “бавовну” в Запорізькій області чути аж у селі Урзуф сусідньої Донецької області.
– Урзуф на дроті. Повідомляє про гучні вибухи в Бердянську. Бавовняна неділя почалась? – іронічно про вибухи в Бердянську пише в Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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