ПВО приземлила два вражеских беспилотника над Сумской областью – ОВА

16 июля силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника в Сумской области.

Первый запущенный россиянами БпЛА украинские защитники приземлили в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района в 09:15.

Второй дрон над территорией Сумского района был ликвидирован уже в 11:30.

К слову, о вероятности применения врагом ударных беспилотников в Воздушных силах сообщали в 09:38.

Впоследствии, уже в 11:07, на Telegram-канале Воздушных сил снова появилась информация о возможной работе ПВО в Сумской области.

Миновала угроза с воздуха для региона в 11:44.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Джерело: Сумська ОВА, Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

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