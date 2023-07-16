ПВО приземлила два вражеских беспилотника над Сумской областью – ОВА
16 июля силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника в Сумской области.
Первый запущенный россиянами БпЛА украинские защитники приземлили в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района в 09:15.
Второй дрон над территорией Сумского района был ликвидирован уже в 11:30.
К слову, о вероятности применения врагом ударных беспилотников в Воздушных силах сообщали в 09:38.
Впоследствии, уже в 11:07, на Telegram-канале Воздушных сил снова появилась информация о возможной работе ПВО в Сумской области.
Миновала угроза с воздуха для региона в 11:44.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Джерело: Сумська ОВА, Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова