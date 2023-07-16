ППО приземлила два ворожі безпілотники над Сумською областю – ОВА

16 липня сили протиповітряної оборони збили два ворожі безпілотники в Сумській області.

Перший запущений росіянами БпЛА українські захисники приземлили в районі села Верхня Сироватка Сумського району о 09:15.

Другий дрон над територією Сумського району ліквідували вже об 11:30.

До слова, про імовірність застосування ворогом ударних безпілотників у Повітряних силах повідомляли о 09:38.

Згодом, уже об 11:07, на Telegram-каналі Повітряних сил знову з’явилась інформація про можливу роботу ППО в Сумській області.

Минула загроза з повітря для регіону об 11:44.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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