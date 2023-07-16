Россия обстреляла Шевченковский район Харькова из С-300 — мэр

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах, а также подтвердила полиция Харьковской области.

— Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители призвали сообщать на спецлинию 102 о попадании вражеских снарядов, разрушениях и раненых.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Харьковской области существует угроза применения баллистического вооружения.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе слышны взрывы.

— Предварительно “прилеты” в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова — без разрушений, информации о пострадавших пока нет, — сообщил он.

Относительно остальных ракетных ударов, Игорь Терехов сообщил, что работники ГСЧС обследуют территории.

— С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300, — сообщил он.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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