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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія обстріляла Шевченківський район Харкова зі С-300 – мер

Росія обстріляла Шевченківський район Харкова зі С-300 – мер
Фото: Факти ICTV

У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах, а також підтвердила поліція Харківської області.

– Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях, – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали повідомляти на спецлінію 102 про влучання ворожих снарядів, руйнування та поранених.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Харківській області існує загроза застосування балістичного озброєння.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті чути вибухи.

– Попередньо “прильоти” у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає, – повідомив він.

Щодо решти ракетних ударів, Ігор Терехов повідомив, що працівники ДСНС обстежують території.

– З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300, – повідомив він.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків
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