Росія обстріляла Шевченківський район Харкова зі С-300 – мер
У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах, а також підтвердила поліція Харківської області.
– Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях, – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці закликали повідомляти на спецлінію 102 про влучання ворожих снарядів, руйнування та поранених.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Харківській області існує загроза застосування балістичного озброєння.
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті чути вибухи.
– Попередньо “прильоти” у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає, – повідомив він.
Щодо решти ракетних ударів, Ігор Терехов повідомив, що працівники ДСНС обстежують території.
– З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300, – повідомив він.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова