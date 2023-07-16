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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывчатка сдетонировала во время игры: на Херсонщине получили контузию двое мальчиков

Швидка допомога

16 июля в Трифоновке Херсонской области получили травмы мальчики восьми и десяти лет.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, сдетонировало неизвестное устройство, которое дети нашли на улице и начали с ним играть.

У мальчиков – черепно-мозговые травмы и контузии.

У младшего, кроме прочего, еще и осколочные ранения туловища, рук и ожог ноги.

В настоящее время несовершеннолетние в состоянии средней тяжести находятся в больнице. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

– Обращаюсь к родителям! Будьте бдительны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность подстерегает из-за игр с неизвестными предметами, – призывает руководитель областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Александр Прокудин

Фото: Минздрав

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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