Взрывчатка сдетонировала во время игры: на Херсонщине получили контузию двое мальчиков
16 июля в Трифоновке Херсонской области получили травмы мальчики восьми и десяти лет.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, сдетонировало неизвестное устройство, которое дети нашли на улице и начали с ним играть.
У мальчиков – черепно-мозговые травмы и контузии.
У младшего, кроме прочего, еще и осколочные ранения туловища, рук и ожог ноги.
В настоящее время несовершеннолетние в состоянии средней тяжести находятся в больнице. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
– Обращаюсь к родителям! Будьте бдительны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность подстерегает из-за игр с неизвестными предметами, – призывает руководитель областной военной администрации.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: Минздрав
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