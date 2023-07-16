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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухівка здетонувала під час гри: на Херсонщині дістали контузію двоє хлопчиків

Швидка допомога

16 липня в Трифонівці Херсонської області дістали травми хлопчики восьми та десяти років.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, здетонував невідомий пристрій, який діти знайшли на вулиці та почали з ним гратися.

У хлопчиків – черепно-мозкові травми та контузії.

У молодшого, крім всього, ще й осколкові поранення тулуба, рук та опік ноги.

Наразі неповнолітні в стані середньої важкості перебувають у лікарні. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

– Звертаюся до батьків! Будьте пильними, говоріть із дітьми. Поясніть, яка небезпека чатує через ігри з невідомими предметами, – закликає керівник обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олександр Прокудін

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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