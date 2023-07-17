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Валентина Летяк, редактор ленты

Бесплатная автомойка: в Киеве на Касияна из земли бьет “фонтан”

Фонтан на Касіяна в Києві

В Голосеевском районе Киева на улице Касияна, что на Теремках, из земли бьет столб воды высотой почти в многоэтажку.

На кадрах, обнародованных очевидцами, автомобили, которые проезжают мимо, попадают будто на экспресс-мойку. Поток воды настолько мощный, что дворники не могут с ним справиться.

Последний раз серьезный прорыв водопровода произошел в Киеве в начале мая на улице Большая Васильковская . В результате коммунальной аварии образовался большой “фонтан”, который достигал крыш многоэтажек.

Такие аварии обычно возникают во время испытаний сетей, когда идет подготовка к новому отопительному сезону.

Фото: скрин видео

Авария, Київ, Киевводоканал
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