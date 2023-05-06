Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

”Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода

“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода

В Киеве произошел серьезный прорыв водопровода, в результате чего образовался высокий “фонтан”. Его высота достигает крыш многоэтажек.

Об этом в Telegram сообщил телеканал Киев.

Авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что “фонтан” достигает крыш многоэтажных домов.

Такие аварии обычно возникают при тестировании сетей, во время подготовки к новому отопительному сезону.

Напомним, что в Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую перевозил грузовик с краном-манипулятором. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали.

Київ, Холодна вода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ впервые сбили “гиперзвуковую” ракету Х-47 Кинжал над Киевом – Defense Express
ракета Кинджал
Как над Киевом Bayraktar сбивали: хронология событий
Ліквідація падіння уламків Байрактару в Києві 4 травня 2023
На бульваре Павла Вирского провалился канализационный люк: движение транспорта ограничено
авто затор
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Работало ПВО, сбиты беспилотники: что известно о взрывах в Киеве
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
“Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь