”Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода

В Киеве произошел серьезный прорыв водопровода, в результате чего образовался высокий “фонтан”. Его высота достигает крыш многоэтажек.

Об этом в Telegram сообщил телеканал Киев.

Авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что “фонтан” достигает крыш многоэтажных домов.

Такие аварии обычно возникают при тестировании сетей, во время подготовки к новому отопительному сезону.

Напомним, что в Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую перевозил грузовик с краном-манипулятором. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали.

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