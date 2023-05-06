Малиновская Ангелина, редактор ленты
”Фонтан” достигает крыш многоэтажек: в Киеве произошел прорыв водопровода
В Киеве произошел серьезный прорыв водопровода, в результате чего образовался высокий “фонтан”. Его высота достигает крыш многоэтажек.
Об этом в Telegram сообщил телеканал Киев.
Авария произошла на улице Большая Васильковская. Давление воды настолько сильное, что “фонтан” достигает крыш многоэтажных домов.
Такие аварии обычно возникают при тестировании сетей, во время подготовки к новому отопительному сезону.
Напомним, что в Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую перевозил грузовик с краном-манипулятором. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали.
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