Безкоштовна автомийка: у Києві на Касіяна із землі б’є “фонтан”

У Голосіївському районі Києва на вулиці Касіяна, що на Теремках, із землі б’є стовп води заввишки майже в багатоповерхівку.

На кадрах, оприлюднених очевидцями, автомобілі, які проїздять повз, потрапляють ніби на експрес-мийку. Потік води такий потужний, що двірники не можуть з ним справитися.

Згодом у КМДА повідомили, що близько 12:00 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні.

– Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь. Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно перекрила подання теплоносія і розпочала ремонтні роботи, – кажуть у мерії.

Тому змінено маршрути тролейбусів №12 і №45:

№45 – станція метро Васильківська – вулиця Касіяна;

№ 12 – Залізничний вокзал – Кібернетичний центр.

Востаннє серйозний прорив водопроводу стався у Києві на початку травня вулиці Велика Васильківська. Внаслідок комунальної аварії утворився великий “фонтан”, який сягав дахів багатоповерхівок.

Такі аварії зазвичай виникають під час випробувань мереж, коли триває підготовка до нового опалювального сезону.

Фото: скрин відео

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