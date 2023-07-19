Вероятно, из-за БПЛА: в Житомирской области прогремели мощные взрывы
Около шести утра 19 июля в Житомирской области прогремели мощные взрывы.
Ориентировочно за полчаса до этого мониторинговые каналы сообщали, что только в Житомирской области остались ударные беспилотники, которыми Россия всю ночь атаковала Украину.
О том, что для Житомирской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, Воздушные силы ВСУ сообщали еще в 04:53.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая