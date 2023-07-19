Вероятно, из-за БПЛА: в Житомирской области прогремели мощные взрывы

Около шести утра 19 июля в Житомирской области прогремели мощные взрывы.

Ориентировочно за полчаса до этого мониторинговые каналы сообщали, что только в Житомирской области остались ударные беспилотники, которыми Россия всю ночь атаковала Украину.

О том, что для Житомирской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, Воздушные силы ВСУ сообщали еще в 04:53.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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