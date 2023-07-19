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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Імовірно, через БпЛА: на Житомирщині пролунали потужні вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Близько шостої ранку 19 липня в Житомирській області прогриміли потужні вибухи.

Орієнтовно за пів години до цього моніторингові канали повідомляли, що тільки на Житомирщині залишились ударні безпілотники, якими Росія всю ніч атакувала Україну.

Про те, що для Житомирської області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, Повітряні сили ЗСУ повідомляли ще о 04:53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вибух, Житомирська область
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