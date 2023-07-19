Імовірно, через БпЛА: на Житомирщині пролунали потужні вибухи

Близько шостої ранку 19 липня в Житомирській області прогриміли потужні вибухи.

Орієнтовно за пів години до цього моніторингові канали повідомляли, що тільки на Житомирщині залишились ударні безпілотники, якими Росія всю ніч атакувала Україну.

Про те, що для Житомирської області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, Повітряні сили ЗСУ повідомляли ще о 04:53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.