Імовірно, через БпЛА: на Житомирщині пролунали потужні вибухи
Близько шостої ранку 19 липня в Житомирській області прогриміли потужні вибухи.
Орієнтовно за пів години до цього моніторингові канали повідомляли, що тільки на Житомирщині залишились ударні безпілотники, якими Росія всю ніч атакувала Україну.
Про те, що для Житомирської області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, Повітряні сили ЗСУ повідомляли ще о 04:53.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька