Ставка, Рамштайн и ночная атака РФ: 511-й день войны

19 июля, 0:47

Атака ракетами и дронами: в Киеве и ряде областей объявлена тревога

На Востоке, Севере, части Юга и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

Сирены также звучат в Киеве.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракетная опасность в северных и центральных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Также в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.