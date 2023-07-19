Ставка, Рамштайн и ночная атака РФ: 511-й день войны
Зафиксированы пуски крылатых ракет с Юга — ПС ВСУ
Россия выпустила ракеты из южной части Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
— Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления, — говорится в сообщении.
Военные призвали украинцев оставаться в укрытиях.
На Кировоградщине существует угроза применения БпЛА — Воздушные силы
В Кировоградской области существует угроза применения ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах.
В Днепропетровской области во время атаки дронов прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предостерегли жителей Днепропетровской области, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.
Атака ракетами и дронами: в Киеве и ряде областей объявлена тревога
На Востоке, Севере, части Юга и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
Сирены также звучат в Киеве.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракетная опасность в северных и центральных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.
Также в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая