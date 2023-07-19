Ставка, Рамштайн и ночная атака РФ: 511-й день войны

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Илья Нежигай, редактор ленты

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19 июля, 2:00

Зафиксированы пуски крылатых ракет с Юга — ПС ВСУ

Россия выпустила ракеты из южной части Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления, — говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев оставаться в укрытиях.

19 июля, 1:45

На Кировоградщине существует угроза применения БпЛА — Воздушные силы

В Кировоградской области существует угроза применения ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах.

19 июля, 0:49

В Днепропетровской области во время атаки дронов прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предостерегли жителей Днепропетровской области, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА.

По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.

Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.

19 июля, 0:47

Атака ракетами и дронами: в Киеве и ряде областей объявлена тревога

На Востоке, Севере, части Юга и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

Сирены также звучат в Киеве.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракетная опасность в северных и центральных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Также в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Война в Украине
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Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

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