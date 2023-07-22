Появилось видео, как в Октябрьском после взрывов загорелась железнодорожная станция

В оккупированном Крыму в селе Октябрьское, что к северу от Симферополя, после мощного хлопка загорелась железнодорожная станция Элеваторная.

Село находится в Красногвардейском районе.

Об этом сообщил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что Силы обороны Украины нанесли удары дронами по складам боеприпасов. Есть детонация боекомплекта. Однако вроде бы нет никаких разрушений.

Из-за мощных взрывов так называемая власть решила эвакуировать местное население в радиусе 5 км. Также остановили движение по Крымской железной дороге.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины сегодня нанесли мощные удары по вражеским объектам в Крыму. Уничтожена российская нефтебаза и склады с боекомплектами армии РФ.

Фото: скриншот с видео

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