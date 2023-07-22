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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Крыму пылает нефтебаза и детонируют боеприпасы в районе аэропорта

В Крыму пылает нефтебаза и детонируют боеприпасы в районе аэропорта

Сегодня в разных районах оккупированного Крыма слышны взрывы: сообщается о детонации боеприпасов на аэродроме и масштабном пожаре на нефтебазе.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что была якобы попытка Вооруженных сил Украины ударить дронами по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

В этом районе находится военная авиабаза Октябрьское, которая была одним из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР.

В селе Октябрьское после взрывов произошел пожар на железнодорожной станции Элеваторная. В небо тянется столб черного дыма.

Еще оно видео взрыва возле села Октябрьское.

В оккупированном Симферополе горят дома.

Кроме того, движение по Крымскому мосту перекрыто.

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Напомним, в ночь на 17 июля в Крыму в очередной раз произошел взрыв на Керченском мосту, на нем была повреждена 145-я опора со стороны Краснодарского края.

Взрыв, Крым, Пожежі, Сімферополь
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