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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили нафтобазу та склади з БК в окупованому Криму: зупинилися потяги

ЗСУ знищили нафтобазу та склади з БК в окупованому Криму: зупинилися потяги

В окупованому Криму поблизу Джанкоя залізниця тимчасово не працює, окупаційна влада оголосила часткову евакуацію населення.

Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

Він заявив, що Сили оборони України завдали ударів дронами по складах боєприпасів. Є детонація боєкомплекту. Проте начебто немає жодних руйнувань.

Через потужні вибухи так звана влада вирішила евакуювати місцеве населення у радіусі 5 км. Також зупинили рух Кримською залізницею.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України сьогодні завдали потужних ударів по ворожих об’єктах в Криму. Знищено російську нафтобазу та склади з боєкомплектами армії РФ.

Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Вибух, Джанкой, Крим
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