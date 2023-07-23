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Илья Нежигай, редактор ленты

После обстрела Одессы ракетами РФ начался пожар

После обстрела Одессы ракетами РФ начался пожар
Фото: Факти ICTV

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг выпустил в направлении Одесской области крылатые ракеты.

— Зафиксированы пуски крылатых ракет Калибр и сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс в направлении южных областей. Одесская, Николаевская области — оставайтесь в укрытии, — сообщили военные.

Впоследствии в Воздушных силах добавили, что в сторону Одесской области зафиксированы новые пуски ракет Х-22.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей всей области оставаться в укрытиях до отбоя и не снимать работу ПВО.

— Страна-террорист в очередной раз атакует Одесскую область различными видами оружия. Работают наши силы ПВО, — сообщил он.

Сообщается, что после обстрела Одессы в одном из районов города начался пожар.

Между тем в сети появились видео пусков ракет по Одессе из Севастополя.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Одесса, Ракетные удары России
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