Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Час роботи військкоматів продовжать – Шмигаль
Україна вважатиме судна, що йдуть до підконтрольних РФ портів у Чорному морі, носіями воєнних вантажів
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів

Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
Фото: Факти ICTV

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог випустив в напрямку Одеської області крилаті ракети.

– Зафіксовано пуски крилатих ракет Калібр та надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку південних областей. Одеська, Миколаївська області – залишайтеся в укритті, – повідомили військові.

Наразі повідомляється про щонайменше п’ять вибухів.

Згодом у Повітряних силах додали, що в бік Одеської області зафіксовані нові пуски ракет Х-22.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер не коментував інформацію про вибухи, але закликав мешканців всієї області лишатись в укриттях до відбою та не знімати роботу ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Скликання Ради Україна-НАТО і боєприпаси для Gepard від Rheinmetall: 515-й день війни
Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
У Польщі запрацював центр для ремонту танків Leopard, пошкоджених в Україні – Блащак
Leopard
Україна має власні системи ППО середньої дальності дії: Чернєв пояснив, на що вони схожі
Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
ДБР оголосило підозру ексначальнику Одеського ТЦК
Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Дубляж українською не зникне: як тривала боротьба за рідну мову в кіно
Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
Росіяни женуть гарматне м’ясо вперед: тактика окупантів біля Кремінної
Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів
Балістична атака на Київ 1 червня: на якому етапі розслідування про зачинені укриття
Охоронець поліклініки в Києві
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь