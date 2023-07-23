Під час атаки крилатими ракетами в Одесі пролунала серія вибухів

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог випустив в напрямку Одеської області крилаті ракети.

– Зафіксовано пуски крилатих ракет Калібр та надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку південних областей. Одеська, Миколаївська області – залишайтеся в укритті, – повідомили військові.

Наразі повідомляється про щонайменше п’ять вибухів.

Згодом у Повітряних силах додали, що в бік Одеської області зафіксовані нові пуски ракет Х-22.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер не коментував інформацію про вибухи, але закликав мешканців всієї області лишатись в укриттях до відбою та не знімати роботу ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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