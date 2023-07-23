Ночные массированные ракетные удары РФ по Одессе: 515-й день войны

23 июля, 0:17

Польша запустила центр по ремонту танков Leopard для Украины

На территории Польши начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard. Туда уже привезли по меньшей мере два украинских танка для ремонта и дальнейшей эксплуатации военной техники ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сервисный центр работает в городе Гливице, расположенном в юго-западной части страны.