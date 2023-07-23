Ночные массированные ракетные удары РФ по Одессе: 515-й день войны
Во время атаки крылатыми ракетами в Одессе прогремела серия взрывов
В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг выпустил в направлении Одесской области крылатые ракеты.
— Зафиксированы пуски крылатых ракет Калибр и сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс в направлении южных областей. Одесская, Николаевская области — оставайтесь в укрытии, — сообщили военные.
Впоследствии в Воздушных силах добавили, что в сторону Одесской области зафиксированы новые пуски ракет Х-22.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей всей области оставаться в укрытиях до отбоя и не снимать работу ПВО.
— Страна-террорист в очередной раз атакует Одесскую область различными видами оружия. Работают наши силы ПВО, — сообщил он.
Ракеты направляются в направлении Одесской области — ВС ВСУ
Были зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области, сообщили в Воздушных силах.
По данным мониторинговых сообществ, ракеты летят в направлении Одессы и Черноморска.
Для вашей безопасности находитесь в укрытиях.
Ракетная опасность объявлена в трех областях — Воздушные силы
Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Военные сообщили, что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.
В ВС ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Сейчас сирены включили в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
На аэродроме РФ зафиксировали активность стратегической авиации — ВС ВСУ
В Воздушных силах ВСУ зафиксировали активность стратегической авиации Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).
Польша запустила центр по ремонту танков Leopard для Украины
На территории Польши начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard. Туда уже привезли по меньшей мере два украинских танка для ремонта и дальнейшей эксплуатации военной техники ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сервисный центр работает в городе Гливице, расположенном в юго-западной части страны.
— Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на предприятие Bumar, — рассказал польский министр.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик