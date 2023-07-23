Ракета пробила Спасо-Преображенский собор Одессы до минус первого этажа. Поврежден фундамент

Половина Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы после массированного ракетного удара 23 июля осталась без крыши.

Вражеский боеприпас пробил правую часть здания до минус первого этажа.

Отец Михаил, ночевавший в соборе перед утренней литургией на минус третьем этаже, к счастью, не пострадал.

Рядом с местом попадания находилась Касперовская икона Божьей Матери, являющаяся покровительница Одессы.

К счастью, ее удалось спасти.

В здании повреждены центральные опоры, фундамент, вылетели все окна, разрушена лепнина.

Пожар, вспыхнувший в той части, где продавали иконы и свечи, ликвидировали спасатели, как только миновала угроза с воздуха.

К слову, это уже второе разрушение собора менее чем за столетие – в 1936 году святыню разрушили большевики.

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