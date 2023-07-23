Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Половина Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси після масованого ракетного удару 23 липня залишилася без даху.
Ворожий боєприпас пробив праву частину будівлі аж до мінус першого поверху.
Отець Михаїл, який ночував у соборі перед ранковою літургією на мінус третьому поверсі, на щастя, не постраждав.
Поряд із місцем влучання перебувала Касперовська ікона Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
Надзвичайникам, на щастя, вдалося її врятувати.
У будівлі пошкоджено центральні опори, фундамент, вилетіли всі вікна, зруйновано ліпнину.
Пожежу, що спалахнула в тій частині, де продавали ікони та свічки, ліквідували рятувальники, щойно минула загроза з повітря.
До слова, це вже друге руйнування собору менше ніж за століття – у 1936 році святиню зруйнували більшовики.
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