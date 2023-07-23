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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент

Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент
Ракета пробила Спасо-Преображенський собор Одеси до мінус першого поверху. Пошкоджено фундамент

Половина Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси після масованого ракетного удару 23 липня залишилася без даху.

Ворожий боєприпас пробив праву частину будівлі аж до мінус першого поверху.

Отець Михаїл, який ночував у соборі перед ранковою літургією на мінус третьому поверсі, на щастя, не постраждав.

Поряд із місцем влучання перебувала Касперовська ікона Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Надзвичайникам, на щастя, вдалося її врятувати.

У будівлі пошкоджено центральні опори, фундамент, вилетіли всі вікна, зруйновано ліпнину.

Пожежу, що спалахнула в тій частині, де продавали ікони та свічки, ліквідували рятувальники, щойно минула загроза з повітря.

До слова, це вже друге руйнування собору менше ніж за століття – у 1936 році святиню зруйнували більшовики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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