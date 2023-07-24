В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Утром в Красногвардейском районе оккупированного Крыма раздаются мощные взрывы.
Местные жители сообщают, что происходит детонация снарядов на российских складах в районе аэродрома. Предварительно, событие в поселке Вольное.
Звуки взрывов слышны даже в Джанкое.
Кроме того, снова закрыли проезд по Керченскому мосту.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 11 украинских ударных дронов. Обломки беспилотников упали на склад боеприпасов в Джанкойском районе.
В Кировском районе от падения БпЛА поврежден частный дом.
Фото: скриншот из видео
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик