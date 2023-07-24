Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК

В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК

Утром в Красногвардейском районе оккупированного Крыма раздаются мощные взрывы.

Местные жители сообщают, что происходит детонация снарядов на российских складах в районе аэродрома. Предварительно, событие в поселке Вольное.

Звуки взрывов слышны даже в Джанкое.

Кроме того, снова закрыли проезд по Керченскому мосту.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 11 украинских ударных дронов. Обломки беспилотников упали на склад боеприпасов в Джанкойском районе.

В Кировском районе от падения БпЛА поврежден частный дом.

Читайте также
Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК

Фото: скриншот из видео

Взрыв, Джанкой, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Громко на Сумщине: наша ПВО отработала по вражескому Шахеду
Вибух
Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Массированный удар по Одессе: есть погибшие и раненые, частично разрушен Спасо-Преображенский собор
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
То, что россияне называли “хлопками”, стало громкими аплодисментами: Гуменюк о Крыме
бавовна у Криму
Из-за детонации боеприпасов жителей Октябрьского отселяют за 10-13 км – Чубаров
Рефат Чубаров
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
В Красногвардейском районе Крыма снова взрывы: детонирует БК
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь