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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Красногвардійському районі Криму знову вибухи: детонує БК

У Красногвардійському районі Криму знову вибухи: детонує БК

Зранку в Красногвардійському районі окупованого Криму лунають потужні вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що відбувається детонація снарядів на російських складах в районі аеродрому.

Крім того, знову закрили проїзд Керченським мостом.

Фото: скриншот із відео

Вибух, Джанкой, Крим
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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