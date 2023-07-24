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У Красногвардійському районі Криму знову вибухи: детонує БК
Зранку в Красногвардійському районі окупованого Криму лунають потужні вибухи.
Місцеві жителі повідомляють, що відбувається детонація снарядів на російських складах в районі аеродрому.
Крім того, знову закрили проїзд Керченським мостом.
Фото: скриншот із відео
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