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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах

Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах

Этой ночью в оккупированном Крыму было неспокойно — взрывы слышали как минимум в четырех населенных пунктах — Армянське, Старом Крыму, Симферополе и Феодосии.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Так, около двух ночи в Симферополе прогремел взрыв. В Армянске с 01:30 более часа местные жители сначала слышали пулеметные очереди, а затем взрывы. В Старом Крыму был слышен взрыв.

Был взрыв и в Феодосии, после которого там что-то загорелось.

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Взрыв, Крым
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