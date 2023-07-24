Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах
Этой ночью в оккупированном Крыму было неспокойно — взрывы слышали как минимум в четырех населенных пунктах — Армянське, Старом Крыму, Симферополе и Феодосии.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Так, около двух ночи в Симферополе прогремел взрыв. В Армянске с 01:30 более часа местные жители сначала слышали пулеметные очереди, а затем взрывы. В Старом Крыму был слышен взрыв.
Был взрыв и в Феодосии, после которого там что-то загорелось.
19 июля ночью в бухте Севастополя прогремели взрывы.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик