Повалены деревья и повреждены здания: по части областей прокатилась непогода
Вечером 25 июля непогода накрыла часть западных и центральных областей Украины. Шквальный ветер повредил линии электропередач, повалил деревья на автодороги и повредил кровли зданий.
Сильный ветер сопровождал сильный ливень, местами с градом.
В Хмельницкой области на территории Каменец-Подольского района прошел сильный ураган, сопровождавшийся мощным ветром, градом и ливнем.
В ГСЧС сообщили, что больше всего разрушений претерпели населенные пункты Закупненской и Чемеровецкой территориальных общин.
Поваленные деревья препятствовали движению автотранспорта по дорогам, повреждены линии электропередач, сорваны крыши с частных домов, садиков, школ и гимназий.
Последствия непогоды ликвидируют чрезвычайники, энергетики и бригады ГП Хмельницкий облавтодор.
На Тернопольщине больше всего пострадали населенные пункты территориальных общин Чертковского района.
Сильный ветер повалил на автодороги деревья. В ГСЧС сообщили, что на автодороге Н-18 Ивано-Франковск — Бучач — Тернополь было перекрыто из-за этого движение. Всего было убрано десять деревьев.
На других дорожных путях Чертковского района также были зафиксированы поваленные деревья. В селе Скомороше Белобожницкой территориальной общины в результате града повреждены кровли 70 зданий. Также было зафиксировано повреждение кровель домов в селе Гусятин Гусятинской ТО, селе Папирня и Звиняч Белобожницкой ТО.
Из-за непогоды было отключено от электроснабжения 35 населенных пунктов.
Непогода бушевала также на территории Винницкой области, где шквальный ветер повалил деревья на автодороги.
В частности, бойцы ГСЧС выезжали на раскряжевку деревьев в Винницком, Могилев-Подольском, Гайсинском и Тульчинском районах области. На автодороге Тростянец — Тростянчик Тростянецкой ТО было убрано 16 деревьев.
Всего на разных отрезках дороги был очищен путь от 44 упавших деревьев.
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